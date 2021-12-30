В Томске телефонный мошенник, обманывавший пенсионеров, получил реальный срок в ИК

Мошенник представлялся родственником и выманивал деньги у стариков в Томске... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске Кировский районный суд города признал ранее судимого местного жителя виновным в совершении мошенничества, в качестве орудия преступления он использовал телефон, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства публикует подробности уголовного дела. «Установлено, что весной 2020 года мужчина путем случайного набора цифр звонил на стационарные номера телефонов в г. Томске. Дозваниваясь до пожилых людей, злоумышленник представлялся родственником и сообщал ложную информацию о том, что якобы он оказался в сложной жизненной ситуации и ему необходима материальная помощь. Войдя в доверие, он просил пенсионеров передавать ему деньги путем перевода их на банковскую карту. Кроме того, узнав о наличии у одной из потерпевших сбережений в сумме 230 тыс. рублей, он убедил ее передать их ему через таксиста», – говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты информируют о том, что общий размер ущерба, причиненного двоим пострадавшим, составил более 250 тысяч рублей.

Районный суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы в ИК строгого режима.