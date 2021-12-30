В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще четыре человека

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 674 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 30 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 674 человек.

Также в Томской области выявлено 153 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 61 695 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 425 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 48 717 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89. В коечном фонде свободно 29,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 073 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 926 пациентов скончалось, 43 004 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 479 344 человек, 307 948 скончались, 9 423 227 выздоровели.