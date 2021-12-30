В новогоднюю ночь в Томске перекроют часть улиц

Подъездные пути к Городскому саду и Ново-Соборной площади будут закрыты в новогоднюю ночь для движения автомобилей с 31 декабря, до 1.30 субботы. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в новогоднюю ночь перекроют часть улиц. Будет закрыта дорога к Горсаду и к Ново-Соборной площади, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Подъездные пути к Городскому саду и Ново-Соборной площади будут закрыты в новогоднюю ночь для движения автомобилей с 31 декабря, до 1.30 субботы», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что завтра, 31 декабря, будет перекрыт участок улично-дорожной сети по адресу: Ново-Соборная площадь, 9б - от пересечения ул. Советской до пересечения с пр. Фрунзе. Здесь будет ограничено движение и для транспорта, и для пешеходов.

Помимо этого, с 18 часов 31 декабря до 1 часа 30 минут 1 января движение транспорта будет ограничено на следующих участках улиц: по участку улично-дорожной сети Ново-Соборная площадь, по ул. Гагарина на участке от пересечения с автомобильной дорогой по пр. Фрунзе до элемента улично-дорожной сети Ново-Соборная площадь, 2б и по ул. Советская на участке от пересечения с автомобильной дорогой по пр. Фрунзе до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Герцена (с сохранением движения электротранспорта).

Также отмечается, что с 23 часов 31 декабря до 1 часа 30 минут 1 января движение транспорта будет ограничено по ул. Белинского (на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена) и по ул. Герцена (на участке от пересечения с ул. Белинского до пересечения с ул. Советская).