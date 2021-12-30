Водителя, по вине которого в ДТП на томской трассе погибли два человека, отправят под суд

Возбуждено уголовное дело и уже направлено в суд на рассмотрение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томича отправят под суд, по вине которого в аварии погибли два человека. Авария произошла по дороге «Новомихайловка - Итатка», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Томского района. Он обвиняется в совершении преступления (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина ехал на своем автомобиле по томской трассе «Новомихайловка - Итатка» и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу мопедом. Уточняется, что в результате ДТП водитель мопеда и его пассажир скончались, а обвиняемый скрылся с места ДТП. Отмечается, что виновный был в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело и уже направлено в суд на рассмотрение.