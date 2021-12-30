В поселке Светлый в детском саду завершились работы по устранению дефектов капремонта

После окончания работ в группах детского сада пройдет уборка помещений и будет смонтирована мебель. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в поселке Светлый завершились работы по устранению дефектов капремонта в детском саду. Подрядчик закончил работы по укладке греющего кабеля для устройства теплых полов, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Подрядчик сегодня завершил работы по укладке греющего кабеля для устройства теплых полов, залил стяжку и выполнил финишное покрытие. Сейчас рабочие занимаются укладкой линолеума. Все работы будут завершены в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко, на этот раз подрядчик исправил все недочеты, учел замечания департамента капитального строительства. Он отметил, что после новогодних праздников детский сад будет открыт для воспитанников.

Добавляется, что после окончания работ в группах детского сада пройдет уборка помещений и будет смонтирована мебель.