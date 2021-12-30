В Томске в детский блок отделения гематологии ТОКБ пациентов пришел поздравить Дед Мороз

На данный момент в блоке отделения гематологии ТОКБ проходят лечение пациенты самых разных возрастов от 1 года до 18 лет. Фото: telegram-канал "Область здоровья"

В Томске в детском отделении гематологии ТОКБ пациентов пришел поздравить Дед Мороз. Благодаря пожертвованиям горожан, детям подарили подарки, сообщает telegram-канал облздрава.

«Благотворительный фонд имени Алены Петровой поздравил пациентов детского блока отделения гематологии Томской областной клинической больницы (ТОКБ) с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка подарили детям подарки, приобретенные, благодаря пожертвованиям томичей», - говорится в сообщении.

В «Области здоровья» рассказали, что на данный момент в блоке отделения гематологии ТОКБ проходят лечение пациенты самых разных возрастов от 1 года до 18 лет. Многие из них в новогоднюю ночь останутся в стенах больницы.

- На новый год ребятишки получат не что-то жизненно-необходимое, не какие-то супер-лекарства, но они получают не менее важное - это позитивные эмоции, которые помогают справиться с болезнью, - прокомментировала врач -детский онколог-гематолог Инна Гербек.

Отмечается, что сотрудники благотворительного фонда имени Алены Петровой заранее до новогодних утренников узнали у родителей, что именно хотят их дети на Новый год.