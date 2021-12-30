Томский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную красную икру

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара (обычно это +2...+6°С). Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роспотребнадзор рассказал томчам, ка правильно выбрать качественную красную икру на новогодний стол. В пресс-службе подробно описали, чего стоит опасаться и на что нужно обращать внимание.

«Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель - весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», скорее всего, такую икру уже размораживали. Также отмечается, что, если положить икру в горячую воду - натуральная икра немного побелеет и опуститься на дно, а искусственная раствориться, окрасив воду.

Помимо внешнего вида самой икры, в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на упаковку.

«Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В нашей стране красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь», - говорится в сообщении.

Также добавляется, что хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара (обычно это +2...+6°С). Предпочтительна стеклянная или пластиковая тара.