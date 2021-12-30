В новогодние праздники в Томской области будет работать около 60 пунктов вакцинации

31 декабря и со 2 по 9 января можно поставить прививку в пункте вакцинации МСЧ №2. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в новогодние каникулы будет открыто около 60 пунктов вакцинации от COVID-19. Жители региона смогут поставить прививки в районных больницах и мобильных пунктах, сообщает оперштаб.

«Пункты вакцинации будут работать во всех муниципалитетах Томской области. В Томске в новогодние праздники будут открыты 26 пунктов вакцинации, включая мобильные, в Северске – четыре», - говорится в сообщении.

В оперштабе также рассказали, что жители других муниципальных образований могут поставить прививку от коронавирусной инфекции в районных больницах, пунктах вакцинации на ФАПах и при общеврачебных практиках.

Помимо этого, томичи в порядке живой очереди могут привиться в шести мобильных пунктах вакцинации: ТЦ «Лето», «Мирамикс», «Изумрудный город», «Мегаполис», библиотека им. Пушкина. Также отмечается, что 31 декабря и со 2 по 9 января можно поставить прививку в пункте вакцинации МСЧ №2.