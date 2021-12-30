Синоптики предупреждают томичей об усилении ветра и похолодании

ГИБДД призывает в непогоду воздержаться от поездок, особенно это касается молодых водителей, которые имеют небольшой стаж вождения. Фото: Олег Укладов

Штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями объявлено в Томской области, сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Скорость ветра юго-западного направления составит 2-7 м/с, местами порывы возможны до 13 м/с», - говорится в сообщении.

В последний день 2021 года осадки ожидаются умеренными; температура воздуха ночью составит -23…-28, при прояснениях до -33.

Днем ожидается -16…-21, местами -23…-28.

Сотрудники УМВД России по Томской области предупреждают об ухудшении погодных условий.

«В связи изменением погодных и дорожных условий на территории Томской области, полиция обращается к водителям с просьбой – выбирать безопасную дистанцию и скоростной режим с учетом погодных условий», - говорится в сообщении полиции.

Пешеходам также рекомендуют проявить особую осторожность на дороге. Снегопад и метель уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленном месте, подчеркивают в ГИБДД региона.