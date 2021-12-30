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Происшествия30 декабря 2021 4:22

Тела 3-хлетнего мальчика и 38-летней женщины найдены при тушении пожара в Кожевниковском районе

Пожарным удалось спасти ребенка 2017 года рождения
Елена Андреева
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Мальчика 2017 года рождения удалось спасти на пожаре в Старой Ювале.

Мальчика 2017 года рождения удалось спасти на пожаре в Старой Ювале.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом сгорел вечером 29 декабря в селе Старая Ювала Кожевниковского района Томской области; при разборе завалов найдены тела двух человек, сообщает региональное управление МЧС.

«29.12.21 в 20-17 ул. Гагарина бревенчатый жилой дом. К дому пристроен дощатый крытый двор, внутри находился автомобиль ВАЗ 2106», - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пожарными из бани был спасен мальчик, 2017 года рождения. Ребенок получил отравление продуктами горения, его увезли в Кожевниковскую районную больницу.

Позже в бане было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения. В доме пожарные нашли тело женщины 1983 года рождения.

В результате пожара обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши крытого двора. Сгорел автомобиль. Площадь пожара составила 250 кв.м.

Причина устанавливается.