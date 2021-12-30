Коммунальный мост через Томь в 2022 году ждет капитальный ремонт

Опоры и конусы моста капитально отремонтируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальный мост через Томь начнут ремонтировать в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», стоимость работ составит 1,209 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Коммунальный мост через реку Томь капитально отремонтируют в 2022-2023 годах. На сооружении будут выполнены ремонт пролетного строения и мостового полотна, опор и конусов моста», - говорится в сообщении.

Коммунальный мост был введен в эксплуатацию в 1973 году. Последний раз его ремонтировали относительно недавно, в 2008 году. В 2017 году при обследовании объекта специалисты обнаружили дефекты в конструкции.

В релизе уточняется, что в 2022 году начнется ремонт еще одного стратегически важного для региона объекта - путепровода на Кузовлевском тракте.

На его ремонт из федерального бюджета уже выделено 52 млн рублей. Рабочим предстоит отремонтировать переходные плиты, дорожную одежду, ограждение, укрепить конусы.

Путепровод сооружен в начале 1980-х годов и ни разу капитально не ремонтировался.