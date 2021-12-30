Квартиры в общежитии на ул. Трудовой в Томске будут приватизированы

Договор купли-продажи здания бывшего общежития томского шпалопропиточного завода суд признал ничтожным. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители общежития на ул. Трудовой, 22, признанного муниципальной собственностью, смогут приватизировать свои квартиры, сообщил телеграм-канал мэрии Томска.

«Накануне Ленинский районный суд признал ничтожным договор купли-продажи здания бывшего общежития томского шпалопропиточного завода и земельного участка под ним. По иску прокурора Томска общежитие признано собственностью администрации Томска», - говорится в сообщении.

Всего в доме по ул. Трудовая, 22 проживает 38 семей, для трети из которых это - единственное жилье.

После ликвидации томского шпалопропиточного завода общежитие и земельный участок под ним были переданы ТДСК, а затем ГК «Лама» по договору. Летом 2021 собственник здания – ООО «Оазис» (входит в структуру ГК «Лама») прислал уведомления жильцам общежития с требованием освободить помещения в десятидневный срок.

В решение проблемы включились многие структуры, включая администрацию Ленинского района, аппарат уполномоченного по правам человека и т.д. Ситуация активно обсуждалась в СМИ и в блогосфере.

Прокуратура Томска провела проверку по коллективному обращению о нарушении жилищных прав лиц, проживающих в общежитии по ул. Трудовая, 22.

- Мы контролируем ситуацию, связанную с общежитием по ул. Трудовой, 22. Все системы жизнеобеспечения здесь работают исправно: в доме есть свет, вода и тепло. Обслуживание дома ведет управляющая компания. После вступления решения суда в законную силу, мы окажем жильцам всю, предусмотренную законодательством, помощь, - заявила глава Ленинского района Томска Светлана Садковская.