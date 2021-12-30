Обязательными работами предстоит заплатить за угрозу убийством жителю Томской области

Поездка в Парабель закончилась для водителя такси угрозами со стороны пассажира. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель села Парабель Томской области признан виновным в угрозе убийством; суд приговорил молодого человека, угрожавшему водителю такси, к 400 часам обязательных работ, сообщает прокуратура региона.

«Мировой судья Парабельского судебного района Томской области признал 21-летнего жителя с. Парабель виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года молодой человек на такси доехал до дома, стоимость поездки составила 120 рублей. Пассажир попросил водителя подождать, заявив, что деньги для оплаты находятся дома. Житель Парабели действительно зашел в дом, но не за деньгами, а за пневматической винтовкой. Приставив оружие к лицу водителя, 21-летний мужчина потребовал немедленно уехать, в противном случае, угрожал убийством.

Водитель покинул место происшествия.

Суд приговорил виновного к 400 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.