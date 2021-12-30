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Общество30 декабря 2021 1:42

В здании на Ленина, 73, где находится мэрия Томска, смонтирована новая подсветка

Старые прожекторы башни с часами заменили на морозостойкие
Елена Андреева
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Полюбоваться на новую подсветку башни с часами можно будет нечасто - только в темное время суток в праздничные дни.

Полюбоваться на новую подсветку башни с часами можно будет нечасто - только в темное время суток в праздничные дни.

Фото: Ксения Высотина

Новая подсветка установлена на куполе центральной башни на здании мэрии Томска, на пр. Ленина; новое освещение смонтировано в башне, где находятся часы, сообщил телеграм – канал городской администрации.

«Старые изношенные прожекторы не обеспечивали равномерного освещения купола, а их конструкция с лампами накаливания не отвечала современным требованиям энергосбережения»,- говорится в сообщении.

В последние годы на куполе здания велись работы по замене деревянных конструкций, ремонта требовал механизм башенных часов и архитектурная подсветка купола. Зимой вокруг прожекторов образовывалась наледь и скапливался снег, - отметили в мэрии.

Специалисты заменили старые прожекторы на морозостойкие, гибкие светодиодные элементы. Они более яркие, экономичные и выгодно подчеркивают красоту купола, правда включать подсветку планируется нечасто – только в темное время суток в праздничные дни.