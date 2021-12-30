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Общество30 декабря 2021 1:05

Порывы ветра до 13 м/с и умеренный снег ожидаются в Томской области 30 декабря

В отдельных районах области в дневные часы температура воздуха опустится до – 28
Елена Андреева
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В областном центре в дневные часы ожидается умеренный мороз - 11…-13 °С.

В областном центре в дневные часы ожидается умеренный мороз - 11…-13 °С.

Фото: Ксения Высотина

Облачная погода с прояснениями и небольшой снег ожидаются в Томской области 30 декабря, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -19…-24 °С, местами до -29 °С, по юго-востоку -10…-15°С.

Температура днем -18…-23 °С, местами до -28 °С, по юго-востоку -10…-15°С.

На дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики.