Порывы ветра до 13 м/с и умеренный снег ожидаются в Томской области 30 декабря

В областном центре в дневные часы ожидается умеренный мороз - 11…-13 °С. Фото: Ксения Высотина

Облачная погода с прояснениями и небольшой снег ожидаются в Томской области 30 декабря, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -19…-24 °С, местами до -29 °С, по юго-востоку -10…-15°С.

Температура днем -18…-23 °С, местами до -28 °С, по юго-востоку -10…-15°С.

На дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики.