На трассе севернее Томска произошла смертельная авария, в которой столкнулись три автомобиля

Предположительный виновник аварии погиб в ДТП на трассе... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Днем 29 декабря, около 16 часов 00 минут, в районе 40 километра автодороги Томск – Каргала – Колпашево произошло столкновение 3 транспортных средств, в ДТП попали сразу КамАЗ, легковой автомобиль Toyota и грузовой фургон ISUZU, сообщает пресс-служба УМВД России по томской области.

Специалисты информируют о том, что, по предварительным данным, автомобиль ISUZU, двигаясь со стороны города Колпашево в сторону города Томска, допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль КамАЗ. Отечественный грузовик, в свою очередь, допустил наезд на впереди стоящую иномарку.

Сообщается, что в результате столкновения водитель автомобиля ISUZU скончался на месте происшествия.