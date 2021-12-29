Днем в Томске зафиксированы пробки в 9 баллов, а вечером они достигли 10 баллов

В предновогодние дни горожанам трудно перемещаться по городу из-за пробок... Фото: Ксения Высотина

Днем 29 декабря, это предпоследний рабочий день перед Новым годом, автомобильные пробки в 9 баллов замедлили движение транспорта на дорогах Томска, показывал сервис Яндекс.Пробки.

Ресурс информировал о том, что проезд был затруднен на главных магистралях областного центра, это проспекты Ленина, Фрунзе, Кирова, Комсомольский, а также и на второстепенных улицах.

Кроме того, в разных концах города зафиксированы ДТП, что также мешало движению.

Заметим, что вечером в среду пробки стали 10-балльными.

В предновогодние дни томичи не только ездят на работу, по делам, но и покупают подарки. Поэтому автомобильные пробки в это время - ежегодная проблема.