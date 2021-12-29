В Томске бывший квартал завода «Манотомь» превратится в современную общественно-деловую зону

Бывший промышленный район Томска в ближайшие годы станет современной зоной города! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На своем последнем в уходящем году заседании члены Градостроительного совета при губернаторе обсудили концепцию реновации индустриальной территории предприятия «Манотомь» на проспекте Комсомольском и улице Енисейской, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты информируют о том, что концепцию реновации разработало архитектурное бюро «Стиль» по заказу ООО «Системы. Технологии. Коммуникации» – собственника бывших зданий завода. Бывшая промзона, ограниченная улицами Герцена, Енисейской и проспектом Комсомольским, превратится в современную общественно-деловую территорию. Здесь планируется создать среду для развития креативных индустрий.

Отмечается, что на месте бывших зданий предприятия появятся два новых зданий под апарт-отель на 32 номера, офисы и досуговый центр (планируемая высота 8-9 этажей). Также произойдет реновация бывшего цеха в помещение с офисными и рекреационными зонами, концертным залом, спортивными зонами.

Эксперты уточняют, что, помимо этого, проект предполагает обустройство террасированного сквера с трехуровневым озеленением, малыми архитектурными формами, пешеходной зоной.

Заметим, что предприятие «Манотомь» продолжает работу в зданиях, расположенных в том же квартале.

Сообщается, что члены Градосовета поддержали реализацию проекта, отметив, что новая общественно-деловая зона даст импульс развитию этого района Томска.