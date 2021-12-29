Коммунальные службы Томска очищают территории города от снега

После обильных снегопадов у коммунальщиков много работы! Фото: сайт мэрии Томска

После обильных снегопадов коммунальные службы Томска наводят порядок на общественных пространствах и улицах города, 29 декабря сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Так, специалисты администрации города информируют о том, что бригады «ТомскСАХ» продолжают вывозить снег с участков по всему областному центру: днем они работали на улицах Интернационалистов, Б. Куна, И. Черных, Елизаровых. Отмечается, что минувшей ночью мехзвенья работали на ул. Учебной, Герцена, Советской, Карташова, Белой, Белозерской, Королева, Кольцевой. Всего за сутки на полигоны они отвезли около 4 тысяч тонн снега.

Заметим, что содержание крупных общественных пространств, согласно заключенному муниципальному контракту, закреплено за компанией «Зеленстрой».

Отмечается, что зимой бригады из 35 человек и 7-8 единиц техники организации ежедневно расчищают пешеходные дорожки, убирают мусор, очищают скамейки и садовые диваны, скалывают наледь, вывозят снег. Во время обильных снегопадов число спецтехники увеличивают вдвое.