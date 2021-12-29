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Происшествия29 декабря 2021 11:41

На севере Томской области суд приступил к рассмотрению дела по убийству, совершенному 18 лет назад

В 2003 году житель райцентра застрелил горожанина из ревности
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Жернова правосудия вертятся медленно, но верно... Возмездие нашло "героя"

Жернова правосудия вертятся медленно, но верно... Возмездие нашло "героя"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александровский районный суд на севере Томской области передано для рассмотрения по существу уголовное дело по убийству, совершенному в 2003 году. В преступлении обвиняют 44-летнего жителя райцентра, сообщила пресс-служба прокуратура региона.

Сайт правоохранительного ведомства публикует подробности уголовного дела. «По версии следствия, в ноябре 2003 года мужчина, после распития спиртных напитков с односельчанином, встретил на улице жителя г. Стрежевого и пригласил его к себе домой. В ходе общения между ними завязался конфликт из-за общей знакомой. Из чувства ревности мужчина взял охотничье ружье и произвел выстрел в голову потерпевшего. С целью сокрытия содеянного обвиняемый вместе с односельчанином замотали труп в ковер и утопили его в реке. Тело потерпевшего не обнаружено», – говорится в сообщении пресс-службы .

Специалисты информируют о том, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский районный суд Томской области.