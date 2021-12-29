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Экономика29 декабря 2021 10:29

За год служба занятости помогла 17 тысячам жителей Томской области найти работу

Всего же за помощью в центры службы обратилось более 40 тысяч человек
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Уровень безработицы в регионе значительно снизился за год...

Уровень безработицы в регионе значительно снизился за год...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала уходящего года в центры занятости Томской области обратились более 40 тысяч местных жителей, им были оказана поддержка и даны необходимые консультации, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам начальника регионального департамента труда и занятости населения Светланы Грузных, специалисты службы организовывали первичные отборы соискателей на базе центров занятости. Работодатели области провели больше ста собеседований, в которых приняли участие почти четыре тысячи человек.

В результате, 17 тысяч человек были трудоустроены. Заметим, что 13 тысяч соискателей прошли профдиагностическое тестирование, которое помогло им сориентироваться в выборе профессии или образовательной программы.

Кроме того, более 1,5 тыс. обратившихся направлены на переобучение и повышение квалификации.