МЧС проверяет системы противопожарной защиты в крупных торговых центрах Томска

Проверки крупных торговых центров в Томске начались после пожара в «Ленте» на Елизаровых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверки начались в крупных торговых центрах Томска; прежде всего, контролируется работа систем противопожарной защиты, сообщил замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Шутов

- В целом пожарная безопасность объектов обеспечена, но есть замечания к средствам тушения и к работе автоматических систем, сообщил замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Шутов на пресс-конференции в агентстве РИА Томск.

Шутов также уточнил, что проверки крупных торговых центров в Томске начались после пожара в «Ленте» на Елизаровых.

«Проверяется работа всех автоматических систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, первичных средств пожарозащиты», – уточнил представитель регионального МЧС.

В свою очередь, начальник ГУ МЧС по Томской области Андрей Андреев отметил, что после пожара в "Ленте" на Елизаровых не было официальных требований о закрытии отделов с пиротехникой в торговых центрах.

При этом в МЧС поступила информация, что некоторые ТЦ, в том числе "Лента" на Мира, прекратили торговлю пиротехническими изделиями.

Напомним, гипермаркет «Лента» на ул. Елизаровых загорелся днем 21 декабря, огонь практически уничтожил помещение торгового центра. Поджог устроил сотрудник магазина.

Еще один пожар, к счастью, гораздо менее масштабный произошел 25 декабря, в "Ленте" на ул. Пушкина.