В новогоднюю ночь общественный транспорт в Томске будет работать до 3-х часов

В новогоднюю ночь томичей, помимо автобусов, будут перевозить несколько трамваев и троллейбусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работа общественного транспорта в Томске в ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена; ряд автобусов, троллейбусов и трамваев готовы перевозить горожан до 3-х часов ночи, сообщила мэрия города.

«Для удобства томичей, желающих в новогоднюю ночь погулять по городу и посетить праздничные площадки, администрация скорректировала режим работы общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Перевозить томичей в новогоднюю ночь собираются далеко не все маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов. Мэрия указала, что до 3 часов 1 января готовы работать автобусы №№ 4, 5, 12, 19, 26, 30/33 и 53, трамваи №№ 1, 2, троллейбусы №№ 1, 2, 3, 6.

В пятницу, 31 декабря, пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. Последние рейсы с начальных остановок они начнут не раньше 21 часа. Кольцевые автобусные маршруты №№ 8/9, 13/14 и 30/33 отправятся не раньше 20.30, обещают городские власти.

Напомним, с 1 января 2022 года в Томске на рубль повысится стоимость проезда в общественном транспорте.