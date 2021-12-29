В Томской области выплачен моральный вред семье ребенка, пострадавшего от нападения собаки

В ФССП не уточнили, собака какой породы напала на мальчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каргасокском районе Томской области семья мальчика, на которого летом 2021 года напала собака, получила компенсацию от хозяина животного; долг был оплачен только после угрозы арестовать автомобиль должника, сообщили в региональном управлении ФССП.

«Гражданин погасил долг полностью после того как пристав потребовала предъявить для ареста автомобиль. Владелец иномарки рассчитывал, что долг постепенно будет погашен с его пенсии и не ожидал применения столь кардинальной меры», - говорится в сообщении.

Инцидент с ребенком и собакой произошел летом, суд обязал хозяина животного – жителя села Каргасок выплатить 350 тысяч рублей морального ущерба семье мальчика.

Пострадавшая сторона довольно быстро получила первую выплату в размере нескольких десятков тысяч рублей, однако, на этом процесс остановился, тогда в работу включились судебные приставы Каргасокского района.

Выяснилось, что мужчина - должник владеет двумя иномарками. Был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспорта в ГИБДД, а сам должник вызван на прием.

В отделении служитель закона потребовала предоставить для ареста автомобиль Subaru Forester 2014 г.в., на котором мужчина приехал к приставам.

Владелец иномарки, как отметили в ФССП, не ожидал применения столь кардинальных мер. Понимая, что может лишиться машины, он взял у пристава квитанцию с уточненной суммой долга и практически немедленно через банк оплатил ущерб.