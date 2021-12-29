Приговор в отношении бывшего заместителя мэра Томска по безопасности пересмотрен и смягчен

По мнению судебной коллегии, часть сведений о личности осужденного судом первой инстанции не была учтена в качестве смягчающих. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Пересмотрен и смягчен приговор в отношении бывшего заместителя мэра Томска по вопросам безопасности Евгения Сурикова; судебная коллегия учла полное признание вины фигурантом дела, сообщили в пресс-службе областного суда.

«Пересмотрен приговор в отношении бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, которого осудили на 4 года за взятки. Судебная коллегия снизила назначенное наказание на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

А вот размер штрафа - 7 млн рублей - оставлен без изменения. На новое рассмотрение направлен вопрос об аресте имущества бывшего чиновника.

Евгений Суриков был арестован летом 2020 года по подозрению в получении взятки. Более года длились разбирательства по этому делу, за время следствия были раскрыты новые эпизоды взяточничества.

В сентябре 2021 года Томский районный суд приговорил экс – заместителя мэра к четырем годам колонии строгого режима.

Суриков работал в подразделениях томской полиции. В 2014 году был начальником управления полиции в Томске. В феврале 2016 года ушел на пенсию по выслуге лет. Стал заместителем мэра в том же году.