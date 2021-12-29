Tele2 в 2021 году внедряла уникальные для мирового телекома продукты

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года - поздравляет абонентов с наступающим Новым годом и Рождеством. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сибирь – Tele2 подводит итоги 2021 года; оператор продолжает внедрять уникальные для мирового телекома продукты, сообщили в компании.

«В рамках платформы «Другие правила» Tele2 продолжила предлагать абонентам инновационные цифровые сервисы, не имеющие аналогов не только на российском, но и мировом телеком-рынке. Клиенты компании получили возможность копить минуты и гигабайты вечно», - говорится в сообщении.

Кроме того, оператор предложил абонентам распоряжаться минутами как новой валютой: их можно обменивать на фильмы онлайн-кинотеатра Wink, скидки на смартфон Xiaomi и даже кофе в сети «Шоколадница».

Tele2 продолжила развивать возможности своих продуктов: клиенты могут добавить к действующему тарифу домашний интернет, настроить его скорость или сделать тарифный план детским с помощью специальной услуги «Дети онлайн».

В августе 2021 года компания первой в России предложила пользователям удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ». Оператор также первым предоставил возможность подключения eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему.

В 2021 году абоненты Tele2 могли стать участникам социальных инициатив, а именно, сдать на утилизацию старые телефоны в рамках проекта «Переплавка».

Можно было помочь освоить мобильный интернет пожилым людям в ходе кампании «Чужих бабушек не бывает».