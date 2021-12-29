Общежитие на улице Трудовой в Томске признано муниципальной собственностью

– Выселение из общежития на Трудовой, 22 отменяется. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Прокуратура Томска провела проверку по коллективному обращению жильцов дома на Трудовой, 22; в здании расположено общежитие, обитатели которого жаловались на нарушение жилищных прав, говорится в сообщении прокуратуры.

«Проверкой установлено, что на ул. Трудовая в г. Томске расположено общежитие, ранее использовавшееся для проживания работников Томского шпалопропиточного завода. В результате совершения ряда сделок, в марте 2021 года указанный объект недвижимости перешел в собственность общества с ограниченной ответственностью «Оазис», которое направило в адрес жильцов требование о выселении», - говорится в сообщении.

Проведенная проверка показала, что еще в 2015 году здание общежития было передано в муниципальную собственность, однако в установленном порядке право собственности зарегистрировано не было.

В этой связи прокуратура обратилась в суд, потребовав признать ничтожным договор купли-продажи здания общежития и земельного участка под ним.

Решением Ленинского районного суда заявленные требования удовлетворены.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Летом 2021 года в различные инстанции региона, включая аппарат уполномоченного по правам человека, стали поступать обращения от жителей дома на Трудовой, 22, которые сообщали о том, что получили уведомление от нового собственника здания. Собственник требовал в трехдневный срок покинуть помещения общежития.