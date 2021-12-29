Житель Томска столкнулся с мошенником в приложении по поиску попутчиков

Вместо заявленных 400 рублей с карты мужчины списали 60 000 рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Томская полиция установила личность мошенника, обманувшего томича в приложении по поиску попутчиков, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило заявление от жителя областного центра, 2002 года рождения, о хищении принадлежащих ему денежных средств. Молодой человек рассказал полицейским, что с целью поездки в соседнюю область решил воспользоваться онлайн-сервисом поиска попутчиков», - сообщили в УМВД по Томской области.

Томич нашел водителя с нужным маршрутом, обсудил условия поездки и перешел по отправленной ему ссылке для внесения предоплаты за «бронь». Там он указал реквизиты своей банковской карты и код из SMS-сообщения.

Однако, вместо заявленных 400 рублей, с карты мужчины списали 60 000 рублей.

Подозреваемый в мошенничестве был установлен в городе Кемерово. Им оказался ранее не судимый уроженец Новосибирской области, 2003 года рождения.

По предварительным пока данным, подозреваемый, посредством стороннего приложения сгенерировал ссылку, которую отправил потерпевшему под предлогом «бронирования» поездки.

Возбуждено уголовное дело.