В Томске ночью 30 декабря перекроют «Степановский» переезд

30 декабря, с 00 до 6 часов утра будет перекрыта одна полоса для движения транспорта по ул. Шевченко на «Степановском» железнодорожном переезде 79 км станции Томск – 1. Фото: Ксения Высотина

В Томске 30 декабря с 00.00 до 06.00 перекроют «Степановский» переезд. Бригады проведут работы по ремонту плит резинокордового настила, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Завтра, 30 декабря, с 00 до 6 часов утра будет перекрыта одна полоса для движения транспорта по ул. Шевченко на «Степановском» железнодорожном переезде 79 км станции Томск – 1», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что бригады Томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» проведут работы по ремонту плит резинокордового настила.