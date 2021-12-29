Томский автобус №11 будет ездить в поселке Спутник и Кузовлево

В будни интервал движения автобусов в этой части Октябрьского района составить 30 минут в «часы пик» и час в межпиковое время. Фото: Ксения Высотина

В поселках Спутник и Кузовлево с 1 января начнет ездить томский автобус №11. Они будут заезжать в поселки Спутник и Кузовлево и довозить пассажиров до Соснового бора, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«И.о. заместителя мэра-начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин и руководитель ООО «Лана» подписали соглашение, в соответствии с которым с 1 января будет скорректирована работа автобусов маршрута №11», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в будни интервал движения автобусов в этой части Октябрьского района составить 30 минут в «часы пик» и час в межпиковое время. В субботу, воскресенье и праздничные дни автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.

Также отмечается, что пассажирам, прибывшим из города в автобусах маршрута №11 на остановку «Сосновый бор», необходимо будет предъявить «городской» билет водителю автобуса, который доставит их на присоединенные территории.