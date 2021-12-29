Жителя Кривошеинского района обеспечили льготным лекарственным препаратом только после иска прокуратуры

Пенсионер не мог получить нужные ему лекарства из-за его отсутствия аптеке. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в Кривошеинском районе местный 70-летний житель был обеспечен льготным лекарственным препаратом только после иска прокуратуры. Пенсионер не мог получить лекарство из-за его отсутствия аптеке, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Кривошеинского района провела проверку по обращению 70-летнего местного жителя о нарушении его права на льготное лекарственное обеспечение», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что после проверки выяснилось, что мужчина страдает хроническим заболеванием и нуждается в постоянном приеме сахароснижающего препарата. Однако, пенсионер не мог получить нужные ему лекарства из-за его отсутствия аптеке.

После чего прокуратура направила в суд иск, чтобы обеспечить мужчину нужным препаратом. В ходе судебного разбирательства пенсионеру выдали необходимое лекарство.