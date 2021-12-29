В Томске в новогодние каникулы изменится расписание межмуниципальных маршрутов

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерских службах перевозчиков по телефону: 8 (3822) 75-18-20. Фото: Ксения Высотина

В новогодние праздники в Томске изменится расписание автобусов с межмуниципальных маршрутов. Изменения будут с 31 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба областной администрации.

«С расписанием рейсов по межмуниципальным маршрутам в новогодние каникулы можно ознакомиться на сайтах департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и АО «Томскавтотранс»», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерских службах перевозчиков по телефону: 8 (3822) 75-18-20.