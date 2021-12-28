В Томске иномарка сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

Автомобили в Томске ведут настоящую охоту на пешеходов... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Вечером во вторник, 28 декабря, около 18 часов 30 минут, в Томске на пересечении улиц Красноармейской и Осипенко автомобиль Audi A4, которым управлял мужчина-водитель 30 лет от роду, совершил наезд на девушку, она переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Специалисты информируют о том, что в результате происшествия 19-летняя девушка-пешеход доставлена в медучреждение для осмотра.

Заметим, что это уже второе подобное происшествие за сутки, днем в Томске другой автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе девочку 12 лет.