В Томске Кировский суд запретил городскому депутату Ксении Фадеевой Интернет и общение

Из молодой девушки-томички, депутата делают Че Гевару... Фото: сайт думы Томска

28 декабря в Томске задержана депутат городской думы и бывший руководитель штаба Навального в Томской области (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской) Ксения Фадеева, в ее квартире проведен обыск, она доставлена в Кировский суд города, который поздно вечером вынес свое решение. Девушке запрещены определенные действия, в частности, Интернет и общение.

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, она обвиняется в организации экстремистского сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвиняемая вину не признала.

Телеграм-канал «Милый Томск» сообщил вечером 28 декабря, что суд постановил: «ходатайство следствия удовлетворить и избрать меру пресечения в виде запрета на определенные действия». Ресурс информирует, что Ксения освобождена из зала суда в десять часов вечера. Ксении Фадеевой запрещено пользоваться Интернетом, участвовать в массовых мероприятиях, запрещено любое общение, кроме родственников, медицинских работников и адвокатов.

В свою очередь ее соратник Андрей Фатеев в соцсетях сообщил: «К сожалению, мне пришлось принять тяжелое решение уехать на время из страны. Вполне возможно, что в отношении меня также возбуждено дело. Я не сообщал о своем отъезде, чтобы не подвергать опасности Ксюшу».

Заметим, что еще в апреле 2021 года Фадееву арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального.

Ксения Фадеева – только одна из координаторов движения, которая подверглась в последнее время судебному преследованию.