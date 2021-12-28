Суд в Томском районе вынес приговор томичке, которая сожгла сарай и баню знакомой

В сельской "глубинке" кипят нешуточные страсти... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области Томский районный суд вынес обвинительный приговор 33-летней жительнице города, ее признали виновной в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства публикует подробности криминальной истории. «Установлено, что в августе 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к своей знакомой, однако последняя отказалась пускать гостью к себе в дом. Разозлившись, подсудимая поджога надворную постройку потерпевшей и ушла. В результате пожара были уничтожены сарай, четыре поленницы дров, а также баня с находившимся в ней имуществом на сумму более 150 тыс. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты информируют о том, что суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования пострадавшей о возмещении причиненного пожаром ущерба.