На территории Томской области за семь дней на 44 процента превышен эпидпорог по ОРВИ

Декабрь принес подъем заболеваемости по ОРВИ и гриппу! Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие семь дней заболеваемость ОРВИ в Томской области выросла на 9%, если сравнивать с предыдущей неделей, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты информируют о том, что на территории области за неделю было зарегистрировано 11 439 случаев ОРВИ. При этом уровень заболеваемости в целом по региону выше уровня эпидемического порога на 44%. Также сообщается о том, что 73% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы именно на территории г. Томска.

Отмечается, что заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 7-14 лет на 44% и 15 лет и старше на 82%.

Заметим, что лабораторный мониторинг за это время выявил 25 случаев гриппа типа А(H3N2).