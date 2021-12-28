Полтора десятка аптек Томска в начале января будут работать круглосуточно

В Томске в начале января можно будет купить лекарства круглые сутки! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

24 часа в сутки с 31 декабря текущего года по 9 января 2022 года будут работать в Томске около 15 аптек: три аптеки УМП «Томскфармация» и ряд сетевых аптек города, сообщила пресс-служба администрации области.

Интернет-портал администрации региона приводит адреса аптек, которые будут работать круглосуточно.

Специалисты информируют о том, что уточнить график работы аптек и медорганизаций Томской области в новогодние каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации: (3822) 516-616, 8-800-350-8850, 122 или на сайте tabletka.online.