«Дом по другим правилам» Tele2 открывает новогодний сезон

«Дом по другим правилам» начал принимать гостей в период самоизоляции в апреле 2020 года.

На январских каникулах гостей проекта ждет специальный контент, актуальный в это праздничное время – они узнают, как правильно ставить цели на будущий год, обрабатывать мобильные фотографии, готовить блюда разных стран мира и многое другое.

В гостях у Tele2 каждый найдет себе занятие по душе. В новогодние праздники гости диджитал-пространства смогут вдохновиться новыми видео, подготовленным специально для праздничных дней. Например, в лектории от проекта «Синхронизация» можно будет узнать, как правильно подводить итоги уходящего года, ставить и достигать цели – в канун Нового года эта тема является актуальной для многих. Для тех, кто в праздники не может обходиться без фото для социальных сетей, организуют лекцию по мобильной съемке. А тем, кто задумывается о правилах хорошего тона на праздничных приемах и вечеринках, расскажут об основах современного этикета на деловом мероприятии, в ресторане и онлайн.

На виртуальной кухне «Дома по другим правилам» можно будет совершить гастрономическое путешествие и повторить вслед за шеф-поварами кулинарные шедевры израильской, итальянской и европейской кухни. Эксперименты ждут пользователей и в разделе «Бар», где известные бармены раскроют секреты своих фирменных коктейлей.

В Tele2 позаботились и о тех, кто ведет здоровый образ жизни. Гости «Дома» смогут принять участие в спортивных онлайн-занятия как в зале, так и на свежем воздухе и познакомиться с тем, как быстро привести себя в форму после праздников, подготовиться к зимним пробежкам и тренироваться, не отходя от рабочего стола.

В праздники особое новогоднее настроение создает и просмотр кино. Поэтому посетителей кинозала «Дома» ждет особое предложение от видеосервиса Wink – до 31 января пользователи смогут целый месяц бесплатно смотреть более 50 000 фильмов и сериалов мировых студий, а также 300 ТВ-каналов. Подробнее – на сайте.

«Дом по другим правилам» начал принимать гостей в период самоизоляции в апреле 2020 года. С момента открытия в «Дома» в нем побывало около 5 млн гостей. При этом половина пользователей стали регулярными посетителями площадки. В «Доме» не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в него может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.