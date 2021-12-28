В Томской области в поселке Красный Яр открылся новый участковый пункт полиции

Пункт участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Кривошеинскому району открылся в поселке Красный Яр. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Кривошеинском районе в поселке Красный Яр открылся новый участковый пункт полиции. Теперь у жителей поселка появилась возможность тесно взаимодействовать с участковым, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Пункт участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Кривошеинскому району открылся в поселке Красный Яр», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на открытие нового участка символически разрезали красную ленту. Также в торжественной церемонии приняли участие глава Кривошеинского района Андрей Коломин, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Томской области Игорь Субботин, врио начальника ОМВД России по Кривошеинскому району Игорь Дудкин.

Добавляется, что теперь у жителей поселка появилась возможность тесно взаимодействовать с участковым уполномоченным полиции, а значит сделать работу органов внутренних дел более отрытой и прозрачной, что для плодотворной работы с населением созданы все условия.