В Томской районной больнице установлена дополнительная кислородная станция

Стоимость кислородной станции составила около 10 миллионов рублей. Фото: "Область здоровья"

В районной больнице Томска установлена дополнительная кислородная станция. Там запущен кондиционер производительностью 400 литров кислорода в минуту, сообщает telegram-канал облздрава.

«В Томской районной больнице установлен дополнительный концентратор «Провита» производительностью 400 литров кислорода в минуту. Средства на приобретение оборудования выделил губернатор Томской области Сергей Жвачкин», - говорится в сообщении.

Главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник заявил, что это уже вторая кислородная станция в медучреждении и она необходима, так как пациентам даже с небольшим поражением легких требуется кислородная поддержка.

В «Области здоровья» рассказали, что стоимость кислородной станции составила около 10 миллионов рублей.