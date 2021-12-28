В Томской области в 2022 году вырастет минимальная зарплата

В новом году минимальная заработная плата в Томске превысит 18 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области в следующем 2022 году вырастет минимальная зарплата. Губернатор региона во вторник, 28 декабря, подписал соглашение о минимальной заработной плате, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Томский губернатор Сергей Жвачкин заключил с профсоюзами и работодателями соглашение о минимальной зарплате в регионе», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в новом году минимальная заработная плата в Томске превысит 18 тысяч рублей, а, например, в Стрежевом она будет больше 30 тысяч. Отмечается, что благодаря таким соглашениям, минимум растет каждый год. Например, в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах ее размер еще в 2018 году составлял 12 336 рублей, а на 2022 год установлен в сумме 18 057 рублей.