Спецтехника «ТомскСАХ» продолжает посыпать улицы и пешеходные зоны противогололедной смесью

Спецтехника «ТомскСАХ» очистила от снега 87 участков улично-дорожной сети, подрядные организации районов - 24 внутриквартальных проездов и дорог второй и третьей категории. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске спецтехника «ТомскСАХ» продолжает посыпать улицы и пешеходные зоны. От снега уже также очищено 87 участков улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии города.

«За сутки спецтехника «ТомскСАХ» очистила от снега 87 участков улично-дорожной сети, подрядные организации районов - 24 внутриквартальных проездов и дорог второй и третьей категории. Посыпку противогололедной смесью провели на дорогах и тротуарах», - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что также УК и ТСЖ очищены более 40 придомовых территорий, с 50 кровель сброшены снежные навесы и наледь. Добавляется, что техника провела работы на улицах: Интернационалистов, Пролетарская, К. Маркса, Говорова, пер. Дербышевского, Тихий и других.

Помимо этого, в Советском районе подрядная организация очистила снег с 7 дорог.