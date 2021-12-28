В Томске 27 декабря водители такси устроили забастовку

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что водители такси в Томске зарабатывают в среднем около 475 рублей в час в тарифе «Эконом». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в понедельник, 27 декабря, водители «Яндекс.Такси» устроили забастовку. Они требовали вернуть недельные смены и уменьшить расстояние подачи автомобиля до пассажира, об этом стало известно в соцсетях.

Уточним, что в момент забастовки водители не брали заказы или работали по другим агрегаторам. Помимо требований вернуть недельные смены и уменьшить расстояние подачи автомобиля до пассажира, они также заявили, что такситы должны видеть точку «Б» и стоимость до принятия заказа.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что водители такси в Томске зарабатывают в среднем около 475 рублей в час в тарифе «Эконом». Они отметили, что на сегодняшний день спрос на такси ощутимо вырос из-за снегопадов и морозов, а также потому что начался предпраздничный сезон. В это время года традиционно наблюдается рост заработка водителей.

В компании «Яндекс. GO» в свою очередь заявили, что разделить длинную недельную смену на несколько частей и воспользоваться ею позднее было невозможно, в итоге она сгорала. Водителей и партнерские таксопарки, утверждают в компании, предупредили о планах заранее.