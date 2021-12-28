Жительница Северска, испугавшись кибератаки, перевела мошенникам 160 тысяч рублей

Жертвой телефонных мошенников стала 81-летняя жительница Томской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пожилая жительница Северска перевела аферистам 160 тысяч рублей, поверив в то, что ее банковский счет атакуют кибермошенники, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть УМВД по ЗАТО Северск поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих местной жительнице, 1940 года рождения. На сотовый телефон пенсионерки поступил звонок, женщина представилась сотрудником службы безопасности одного из банков, она пояснила, что в данный момент на банковский счет потерпевшей проводится кибератака», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Северчанку предупредили – для того, чтобы сохранить деньги, нужно сначала снять их со счета, а затем положить на другой, безопасный, счет, который уже открыт на имя женщины. В качестве подтверждения своих слов лжесотрудница банка предупредила, что скоро с пенсионеркой свяжется сотрудник правоохранительных структур, который якобы занимается расследованием случаев дистанционного мошенничества.

Спустя время 81 – летней жительнице Северска действительно позвонил мужчина и представился сотрудником прокуратуры, он заявил, что деньги в опасности и нельзя терять время.

Следуя инструкциям звонившего, пенсионерка направилась к банкомату, сняла со своего счета 160 000 рублей и перевела их на номер телефона, продиктованный мошенником.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».