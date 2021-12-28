Спортсмены - политехники подняли гири 2022 раза в честь нового года

Кто-то перед Новым годом покупает елку и подарки, в ТПУ поднимают гири. Фото: Александр ГЛУЗ

В ТПУ закончилась Всероссийская акция по гиревому спорту «Новогодний рывок 2022», в рамках которой политехники и спортсмены Томска поднимали гири соответствующее наступающему году количество раз, сообщила пресс-служба вуза.

«В этом году в состязании каждый спортсмен должен был выполнить без остановки 2022 подъема 16-килограммовой гири без учета времени. Количество смен рук в таких соревнованиях не ограничено», - говорится в сообщении.

В рамках акции было установлено несколько рекордов, подчеркнули в пресс-службе. Мастер спорта России, учитель физкультуры томской школы «Интеграция» Виталий Сидорко выполнил норматив за 85 минут.

Мастер спорта и старший тренер-преподаватель отделения физкультуры ТПУ Сергей Коршунов преодолел дистанцию одной правой рукой за 97 минут, что является рекордом России.