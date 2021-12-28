В Томской области за сутки от огня пострадали 4 бани

Баню в Кедровом пожарные тушили почти час. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

За сутки на территории Томской области произошло 5 пожаров, в 4 случаях горели бани, сообщает региональное управление МЧС.

«27.12.21. Кривошеинский район, село Кривошеино. В 22-28 ул. Гагарина. Дощатый крытый двор, внутри находилась бревенчатая баня. В бане обгорели стены. Общая площадь пожара составила 18 кв.м», - говорится в сообщении.

В МЧС также отметили, что в двух случаях – в Кедровом и в Октябрьском районе Томска предварительная причина возгораний уже установлена – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Люди в пожарах не пострадали.