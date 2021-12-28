Власти Томска объявили об ужесточении контроля за продажей пиротехники

В томских магазинах пиротехники начинаются проверки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти Томска объявили об усилении контроля за продажей и использованием пиротехники в предновогодние дни и в дни предстоящих каникул, сообщает мэрия города.

«В предновогоднюю неделю представители районных администраций примут участие в рейдах по торговым центрам Томска и местам продажи пиротехники. В течение всех праздничных дней администрации районов Томска и полиция усилят профилактическую работу с горожанами, направленную на недопущение несанкционированных массовых мероприятий, связанных с запуском фейерверков, огненных фонариков, с зажжением свечей», - говорится в сообщении.

Помимо рейдов в магазинах, где продается пиротехника, районным администрациям Томска совместно с полицией поручено провести мероприятия, связанные с запретом торговли алкоголем на праздничных площадках.

Томск, как известно, на прошлой неделе пережил два пожара в крупных торговых центрах города. И в первом и во втором случае возгорание началось в отделе пиротехники.

Причина пожаров - человеческий фактор.

Оба поджигателя найдены и отправлены судом под стражу, им грозят немаленькие сроки.

"КП-Томск" 27 декабря рассказывала о том, что томские пожарные получили от губернатора часы и благодарности за спасение «Ленты» от огня