Умеренный снег и порывы ветра ожидаются в Томской области 28 декабря

В Томске во вторник сильных морозов не ожидается. Фото: Ксения Высотина

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 28 декабря, в течение дня возможен умеренный снег, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах изморозевые явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 14 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -14…-19°С, при прояснениях -23…-28°С, по югу -8…-13°С.

Температура днем -7…-12°С, местами -17…-22°С.

На дорогах местами гололедица.