Ночью на Каменном мосту в Томске машина неизвестного водителя столкнулась с иномаркой и скрылась

Ночью автогонщики на улицах Томска творят порой, что хотят! Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Ночью 26 декабря, около 01 час 50 минут, в Томске на Каменном мосту, в районе площади Ленина, 12а, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле совершил столкновение с автомобилем Mazda 6, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. Специалисты уточняют, что от удара иномарка продолжила движение и совершила наезд на дорожное ограждение.

В сообщении указывается, что неизвестный автомобиль, не выдержавший безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, с места ДТП скрылся, в нарушение ПДД РФ.

Отмечается, что в результате происшествия 22-летней женщине-пассажиру автомобиля Mazda оказана разовая медицинская помощь.

Специалисты информируют о том, что сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия. Очевидцев ночного ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.