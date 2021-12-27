Томские пожарные получили от губернатора часы и благодарности за спасение «Ленты» от огня

Два томских пожарных в свое внерабочее время спасли "Ленту" от огня! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

27 декабря на заседании Общественной палаты Томской области губернатор Сергей Жвачкин наградил сотрудников томской ПСЧ №3 Дмитрия Солдаткина и Романа Лугового. Они отмечены главой региона за тушение субботнего возгорания в гипермаркете «Лента», об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Стоит заметить, что это уже второй поджог в магазинах сети за 7 дней.

Глава региона напомнил, что 25 декабря в Томске произошло второе за неделю ЧП в торговом центре «Лента. По его словам, как и во вторник, вновь обошлось без жертв и на этот раз – с минимальными потерями. И все благодаря двум сотрудникам третьей пожарно-спасательной части, которые оказались в этот момент в торговом зале, и, не раздумывая, начали тушить пожар в отделе пиротехники.

Специалисты информируют о том, что губернатор вручил пожарным благодарности и именные часы, поблагодарив за службу даже в нерабочее время.

Заметим, что оба поджигателя найдены и отправлены судом под стражу, им грозят немаленькие сроки за свои поступки. Оба "томских Герострата" - молодые люди.